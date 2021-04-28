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Мирошниченко: у России всё было хорошо до третьего периода. Немножко подняли нос

Мирошниченко: у России всё было хорошо до третьего периода. Немножко подняли нос
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Нападающий сборной России U18 Иван Мирошниченко прокомментировал исход встречи юниорского чемпионата мира – 2021, в которой российская команда по буллитам уступила сверстникам из Финляндии (3:4).

«Игра проходила по нашему сценарию, играли с позиции силы, всё было хорошо до третьего периода. Немножко подняли нос, пропустили в конце, потеряли инициативу и проиграли матч.

Игра Свечкова? Молодчик, забил, мы ему много помогали, чтобы он добился такого результата. Удаления случились на эмоциях. Потом овертайм, понятно, что не хотели до такого довести. Будем играть лучше, как своим звеном, так и командой. Есть над чем работать.

Нам надо поработать немного в своей зоне, над выходом из обороны. Нет идеальных связок каких-то, это, наверное, нам помешало выиграть, устали под конец. Парни не смогли дотерпеть, не выводили шайбу из зоны. Они сняли вратаря, «пять на шесть» мы ничего сделать не смогли.

В концовке у финнов сил побольше осталось. Мы держали первый и второй периоды, а затем сказалось. Перед игрой мы разбирали общую тактику финнов. Не следили ни за Ламбертом, ни за другими», — передаёт слова Мирошниченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам
Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.
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