Юров: в концовке поднасрали немножко нашему вратарю, но Иванов молодец, хорошо сыграл
Нападающий юниорской сборной России Данила Юров поделился впечатлениями после встречи со сборной Финляндии (3:4 Б) на юниорском чемпионате мира – 2021.
«Голкипер Иванов хорошо сыграл, дебютный матч для него был. Старались помогать, но в конце поднасрали ему немножко. Но в принципе он молодец. Под мои передачи партнёры хорошо открывались, мне оставалось только отдать. Не могу быть собой доволен, мы проиграли, значит где-то недоработал.
Не думаю, что пауза, возникшая после травмы финна, как-то повлияла на ход матча. Мы должны быть всегда в игре, в независимости от того, что произошло. Это не стало ключевым моментом», — передаёт слова Юрова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам
Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.
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