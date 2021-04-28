Юров: в концовке поднасрали немножко нашему вратарю, но Иванов молодец, хорошо сыграл

Нападающий юниорской сборной России Данила Юров поделился впечатлениями после встречи со сборной Финляндии (3:4 Б) на юниорском чемпионате мира – 2021.

«Голкипер Иванов хорошо сыграл, дебютный матч для него был. Старались помогать, но в конце поднасрали ему немножко. Но в принципе он молодец. Под мои передачи партнёры хорошо открывались, мне оставалось только отдать. Не могу быть собой доволен, мы проиграли, значит где-то недоработал.

Не думаю, что пауза, возникшая после травмы финна, как-то повлияла на ход матча. Мы должны быть всегда в игре, в независимости от того, что произошло. Это не стало ключевым моментом», — передаёт слова Юрова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.