Лещёв – на вопрос о предвзятом судействе на ЮЧМ: никогда не комментирую работу судей

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал результат встречи со сборной Финляндии (3:4 Б) на групповом этапе юниорского чемпионата мира – 2021.

«Игра получилась менее эмоциональной, вчера мы отдали много эмоций, меньше суток было на отдых, немного не хватило сил. Но ребята бились и старались, все молодцы.

Хорошая игра сборной России в меньшинстве? Готовились, разбирали соперника, немного перестроились. Иванов играл в воротах, так как до этого мы уже приняли решение, что он сыграет во втором матче, это было запланировано. Не могу сказать, что пауза после травмы финна в третьем периоде повиляла на ход игры, травмы в хоккее случаются. Судьи матча работали предвзято? Никогда не комментирую работу судей. У нас своя работа, у них своя работа», — передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.