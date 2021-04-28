Задоров провёл яркий кулачный поединок с защитником «Тампы» Шенном

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости – 3:2.

На 13-й минуте 1-го периода защитник «Тампы» Люк Шенн провёл сокрушительный силовой приём на чешском форварде «Чикаго» Доминике Кубалике в средней зоне. Уже спустя несколько минут всё тот же Шенн вступил в кулачный поединок с российским защитником «Блэкхоукс» Никитой Задоровым, в результате которого, после обмена несколькими ударами, оба хоккеиста оказались на льду.

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В текущем сезоне НХЛ 26-летний Задоров принял участие в 47 встречах за «Чикаго», в которых отметился 8 (1+7) результативными действиями, набрав 31 минуту штрафного времени.