Голы Шаранговича и Мальцева помогли «Нью-Джерси» прервать 10-матчевую серию поражений

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:4, которая позволила им прервать 10-матчевую серию поражений.
В составе «Дэвилз» забрасывали Нико Хишир, Павел Заха, Майлз Вуд, Коннор Кэррик, Егор Шарангович и Михаил Мальцев. За «Филадельфию» отличились Оскар Линдблом, Филипп Майерс, Клод Жиру и Шон Кутюрье.
Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 34 секунды и заработал показатель полезности «-2», не отметившись результативными действиями. Дебютный матч в НХЛ провёл и другой российский защитник «Филадельфии» — Егор Замула, его игровое время составило 19.19 при показателе полезности «+1».
«Филадельфия Флайерз», набрав 51 очко в 49 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» (37) – 7-й.
В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Бостон Брюинз» — 1:3, и прервал 4-матчевую победную серию.
- 28 апреля 2021
-
05:30
-
05:17
-
05:09
-
04:50
-
04:43
-
04:34
-
04:21
-
03:29
-
03:27
-
03:23
-
03:04
-
02:52
-
02:47
-
02:30
-
01:51
-
01:39
-
01:20
- 27 апреля 2021
-
23:19
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35
-
22:30
-
22:22
-
22:01
-
21:50
-
21:23
-
21:00
-
20:52
-
20:41
-
20:10
-
19:44
-
19:38
-
19:31
-
19:25