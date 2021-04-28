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Голы Шаранговича и Мальцева помогли «Нью-Джерси» прервать 10-матчевую серию поражений

Голы Шаранговича и Мальцева помогли «Нью-Джерси» прервать 10-матчевую серию поражений
Хоккей / НХЛ 0

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:4, которая позволила им прервать 10-матчевую серию поражений.

В составе «Дэвилз» забрасывали Нико Хишир, Павел Заха, Майлз Вуд, Коннор Кэррик, Егор Шарангович и Михаил Мальцев. За «Филадельфию» отличились Оскар Линдблом, Филипп Майерс, Клод Жиру и Шон Кутюрье.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 34 секунды и заработал показатель полезности «-2», не отметившись результативными действиями. Дебютный матч в НХЛ провёл и другой российский защитник «Филадельфии» — Егор Замула, его игровое время составило 19.19 при показателе полезности «+1».

«Филадельфия Флайерз», набрав 51 очко в 49 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» (37) – 7-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хишир (Хьюз, Заха) – 18:45' (5x4)   2:0 Заха (Хьюз, Смит) – 22:20' (5x4)   3:0 Вуд – 25:14' (5x5)   3:1 Линдблом (Кейтс, Патрик) – 25:29' (5x5)   3:2 Майерс – 42:24' (5x5)   3:3 Жиру (Ворачек, Хег) – 43:34' (5x5)   4:3 Кэррик (Смит, Маклауд) – 48:04' (5x5)   4:4 Кутюрье – 52:25' (5x5)   5:4 Шарангович (Куокканен) – 52:36' (5x5)   6:4 Мальцев (Маклауд, Кэррик) – 59:58' (en)

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Бостон Брюинз» — 1:3, и прервал 4-матчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2021, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Крейчи (Макэвой, Раск) – 38:10' (5x5)   0:2 Маршан (Пастрняк, Лазар) – 49:11' (5x5)   0:3 Холл (Крейчи, Райлли) – 52:18' (5x5)   1:3 Картер (Летанг, Капанен) – 57:39' (5x5)
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