Голы Шаранговича и Мальцева помогли «Нью-Джерси» прервать 10-матчевую серию поражений

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:4, которая позволила им прервать 10-матчевую серию поражений.

В составе «Дэвилз» забрасывали Нико Хишир, Павел Заха, Майлз Вуд, Коннор Кэррик, Егор Шарангович и Михаил Мальцев. За «Филадельфию» отличились Оскар Линдблом, Филипп Майерс, Клод Жиру и Шон Кутюрье.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 34 секунды и заработал показатель полезности «-2», не отметившись результативными действиями. Дебютный матч в НХЛ провёл и другой российский защитник «Филадельфии» — Егор Замула, его игровое время составило 19.19 при показателе полезности «+1».

«Филадельфия Флайерз», набрав 51 очко в 49 встречах, занимает 6-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» (37) – 7-й.

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Бостон Брюинз» — 1:3, и прервал 4-матчевую победную серию.