«Рейнджерс» сократили отставание от «Айлендерс» до пяти очков, впереди два очных матча

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1, которая стала для «синерубашечников» третьей кряду.

В параллельном матче «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась минимальной победой «столичных» со счётом 1:0.

Совокупность этих результатов привела к тому, что занимающие пятое место в своём дивизион «Рейнджерс» сократили отставание от идущих на третьем месте в дивизионе «островитян» до пяти очков (58 против 63) и сохранили надежду на попадание в плей-офф. Следующие две встречи эти команды проведут между собой (30 апреля и 2 мая). Необходимо заметить, что «Айлендерс» также имеют один матч в запасе относительно «синерубашечников».