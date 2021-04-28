Нападающего сборной Финляндии увезли со льда на носилках в матче с Россией на ЮЧМ
Во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021 (U18) между сборными Финляндии и России. Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда по буллитам – 4:3.
В этом матче тяжёлую травму получил нападающий сборной Финляндии Оливер Капанен. В концовке третьего периода финский хоккеист зацепился за конёк защитника россиян Николая Макарова и влетел головой в борт. Капанену зафиксировали шею, а затем увезли на носилках.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
В общей сложности пауза в игре продлилась около 10 минут, после чего финны смогли отыграться со счёта 1:3 и добиться победы в серии послематчевых бросков для выявления победителя матча.
Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам
Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.
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