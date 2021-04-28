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«Флорида» победила «Нэшвилл», дубли на счету Баркова и Юбердо

«Флорида» победила «Нэшвилл», дубли на счету Баркова и Юбердо
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде победила «Нэшвилл Предаторз» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков (2), Энтони Дюклер, Оуэн Типпетт, Фрэнк Ватрано и Джонатан Юбердо (2). Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 17 сейвов из 21 броска, форвард Никита Гусев за 10.22 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1», нападающий Григорий Денисенко за 12.38 дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».

За «Нэшвилл» голы забили Райан Эллис (2), Люк Канин и Таннер Жанно. Форвард Яков Тренин за 13.50 результативных действий не совершил.

Следующие матчи 30 апреля и 2 мая «Чикаго» проведёт дома с «Флоридой Пантерз», а «Нэшвилл» 2 мая примет «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2021, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Эллис (Экхольм) – 06:07' (5x5)   1:1 Барков (Яндл, Юбердо) – 08:28' (5x4)   1:2 Дюклер (Юбердо, Беннетт) – 22:56' (5x4)   2:2 Канин (Йернкрок, Гранлунд) – 26:50' (5x5)   3:2 Жанно (Йози, Сиссонс) – 32:40' (5x5)   3:3 Барков (Типпетт, Уигар) – 37:32' (5x5)   4:3 Эллис (Дюшейн, Казинс) – 39:37' (5x5)   4:4 Типпетт (Юбердо, Беннетт) – 44:57' (5x5)   4:5 Ватрано (Веннберг, Хепониеми) – 47:15' (5x5)   4:6 Юбердо (Барков, Беннетт) – 53:48' (5x4)   4:7 Юбердо – 58:23' (en)
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