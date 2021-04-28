«Флорида» победила «Нэшвилл», дубли на счету Баркова и Юбердо

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде победила «Нэшвилл Предаторз» со счётом 7:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков (2), Энтони Дюклер, Оуэн Типпетт, Фрэнк Ватрано и Джонатан Юбердо (2). Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 17 сейвов из 21 броска, форвард Никита Гусев за 10.22 на площадке сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1», нападающий Григорий Денисенко за 12.38 дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».
За «Нэшвилл» голы забили Райан Эллис (2), Люк Канин и Таннер Жанно. Форвард Яков Тренин за 13.50 результативных действий не совершил.
Следующие матчи 30 апреля и 2 мая «Чикаго» проведёт дома с «Флоридой Пантерз», а «Нэшвилл» 2 мая примет «Даллас Старз».
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