"Даллас" подписал Отта ещё на четыре года
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Нападающий «Далласа» Стив Отт подписал новый четырёхлетний контракт со своим клубом. Как сообщает The Dallas Morning News, форвард будет получать $ 2 950 000 в год.
В нынешнем сезоне Отт набрал 23 (11+12) очка в 52 матчах и показатель полезности "-13".
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