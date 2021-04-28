Капризов: знаю, как играет Робертсон, и это мотивирует меня

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признался, что конкуренция с центрфорвардом «Даллас Старз» Джейсоном Робертсоном в борьбе за приз Колдера (лучший новичок сезона) служит для него дополнительной мотивацией.



«Не могу сказать, что часто думаю об этом, но я же смотрю „Инстаграм“, знаю, как играет соперник, и это мотивирует меня. Хочется стать лучше, так поступит любой спортсмен. Но в остальном, если честно, я не зацикливаюсь на этом и особо не думаю на эту тему. В наше время есть соцсети, каждый пользуется „Инстаграм“ или чем-то еще. Я постоянно вижу сообщения об этой гонке, читаю их. Их сложно не заметить. Но я не придаю им особого значения. Конечно, всегда приятно, когда тебе вручают любую награду, но для меня на первом месте стоит команда, а потом уже личные успехи. Журналистам, наверно, интересно писать об этом — рейтинг поднимается. Но я не думаю об этом», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

«У Кирилла 340 матчей в КХЛ». В Америке ищут повод оставить Капризова без «Колдера» Много играл в КХЛ и слишком «стар» для приза. Но пять лет назад эти же факторы не помешали Панарину опередить самого Макдэвида.