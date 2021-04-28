Капризов: знаю, как играет Робертсон, и это мотивирует меня

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признался, что конкуренция с центрфорвардом «Даллас Старз» Джейсоном Робертсоном в борьбе за приз Колдера (лучший новичок сезона) служит для него дополнительной мотивацией.
«Не могу сказать, что часто думаю об этом, но я же смотрю „Инстаграм“, знаю, как играет соперник, и это мотивирует меня. Хочется стать лучше, так поступит любой спортсмен. Но в остальном, если честно, я не зацикливаюсь на этом и особо не думаю на эту тему. В наше время есть соцсети, каждый пользуется „Инстаграм“ или чем-то еще. Я постоянно вижу сообщения об этой гонке, читаю их. Их сложно не заметить. Но я не придаю им особого значения. Конечно, всегда приятно, когда тебе вручают любую награду, но для меня на первом месте стоит команда, а потом уже личные успехи. Журналистам, наверно, интересно писать об этом — рейтинг поднимается. Но я не думаю об этом», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
- 28 апреля 2021
-
10:28
-
09:50
-
09:46
-
08:57
-
08:24
-
08:21
-
08:00
-
06:44
-
06:41
-
06:08
-
05:56
-
05:46
-
05:42
-
05:30
-
05:17
-
05:09
-
04:50
-
04:43
-
04:34
-
04:21
-
03:29
-
03:27
-
03:23
-
03:04
-
02:52
-
02:47
-
02:30
-
01:51
-
01:39
-
01:20
- 27 апреля 2021
-
23:19
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:35