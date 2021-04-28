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Гимаев: причиной поражения от финнов могло стать эмоциональное выгорание

Гимаев: причиной поражения от финнов могло стать эмоциональное выгорание
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал поражение юниорской сборной России в матче ЮЧМ-2021 со сборной Финляндии (3:4 Б).

«Тот факт, что сборная России сыграла второй матч менее чем через сутки, мог стать причиной поражения. Потому что ребята физически устали, даже несмотря на то, что они молодые и восстанавливаются быстрее. Игра с американцами была очень тяжелой, но здесь скорее эмоциональное выгорание, потому что спасти такой матч – дорогого стоит.

Разница бросков? Я думаю, сказывалась игра в меньшинстве, нужно было выдержать большое количество бросков по нашим воротам», — сказал Сергей Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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