Гимаев: причиной поражения от финнов могло стать эмоциональное выгорание
Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал поражение юниорской сборной России в матче ЮЧМ-2021 со сборной Финляндии (3:4 Б).
«Тот факт, что сборная России сыграла второй матч менее чем через сутки, мог стать причиной поражения. Потому что ребята физически устали, даже несмотря на то, что они молодые и восстанавливаются быстрее. Игра с американцами была очень тяжелой, но здесь скорее эмоциональное выгорание, потому что спасти такой матч – дорогого стоит.
Разница бросков? Я думаю, сказывалась игра в меньшинстве, нужно было выдержать большое количество бросков по нашим воротам», — сказал Сергей Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Подняли нос и проиграли матч». Россияне – о поражении от Финляндии на ЮЧМ
Главный тренер и игроки сборной России прокомментировали первое поражение на юниорском чемпионате мира.
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