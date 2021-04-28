Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сушинский: сборная России вообще не играла в хоккей, делали это только финны

Сушинский: сборная России вообще не играла в хоккей, делали это только финны
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение юниорской сборной России в матче ЮЧМ-2021 со сборной Финляндии (3:4 Б).

«Мог ли стать причиной поражения второй подряд матч? Им по семнадцать лет, они восстанавливаются через час. Это не влияет на игру. Плохую игру не надо ни на что списывать. Плохому танцору, сами знаете, что мешает.

Разница бросков 56-28? Это значит, что сборная России вообще не играла в хоккей, делали это только финны. Молодежный хоккей Финляндии сейчас очень серьезный», — сказал Максим Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам
Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021