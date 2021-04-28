«Авангард» сегодня выиграет Кубок Гагарина?

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится шестой матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.
После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу омского клуба. Первая встреча завершилась победой омичей 4:1, во втором матче ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. В третьей встрече победу также одержали армейцы — 2:1. Четвёртый матч остался за «Авангардом» со счётом 4:3 в овертайме, в пятом сильнее также оказались омичи — 2:0.
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Напомним, ЦСКА вышел в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в пяти матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.
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