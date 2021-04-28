Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Премьер-министр Латвии: не видим возможности провести ЧМ по хоккею в присутствии зрителей

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Премьер-министр Латвии: не видим возможности провести ЧМ по хоккею в присутствии зрителей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что нет никаких шансов по возможному присутствию зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», — приводит слова Кариньша «Р-Спорт».

Действующие на данный момент правила кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным соревнованиям.

Латвийская федерация хоккея предложила организовать тестирование зрителей на COVID-19 по образцам слюны, сделать маркированные места, обязать зрителей носить маски и соблюдать дистанцию. На «Арене Рига» планировалось принять 2660 зрителей, в Олимпийском центре — 1058.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021