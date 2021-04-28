Премьер-министр Латвии: не видим возможности провести ЧМ по хоккею в присутствии зрителей

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что нет никаких шансов по возможному присутствию зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.



«К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», — приводит слова Кариньша «Р-Спорт».



Действующие на данный момент правила кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным соревнованиям.



Латвийская федерация хоккея предложила организовать тестирование зрителей на COVID-19 по образцам слюны, сделать маркированные места, обязать зрителей носить маски и соблюдать дистанцию. На «Арене Рига» планировалось принять 2660 зрителей, в Олимпийском центре — 1058.