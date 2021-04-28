Тренер сборной Канады — о 12:1 со шведами: тренеры никогда не бывают полностью довольны

Главный тренер юниорской сборной Канады Дэйв Барр прокомментировал разгромную победу в матче со сборной Швеции на ЮЧМ-2021.
«Нам повезло реализовать столько голевых моментов, но нужно отметить и вратаря, он делал важные сейвы в нужное время. Тренеры никогда не бывают полностью довольны, но сегодня мы многое делали правильно», — отметил главный тренер канадцев Дэйв Барр.
Канадцы разгромили соперника со счётом 12:1. В составе победителей голами отметились Шейн Райт (3), Брэндт Кларк (2), Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш, Уайатт Джонстон и Логан Стэнковен. За Швецию единственный гол забил Симон Форсмарк.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 28 апреля 2021
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