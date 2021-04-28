Шайба Никиты Чибрикова в матче с финнами стала шестисотой в истории сборной России на ЮЧМ

В ночь с 27 на 28 апреля во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею – 2021 (U18) между сборными Финляндии и России. Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда по буллитам – 4:3.



К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.



Никита Чибриков, забросивший вторую шайбу россиян в матче, стал автором шетисотой шайбы, заброшенной россиянами на ЮЧМ, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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