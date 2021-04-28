«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция шестого матча финала Кубка Гагарина начнётся в 19:00

Сегодня, 28 апреля, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится шестой матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 19:00 мск.



После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу омского клуба. Первая встреча завершилась победой омичей 4:1, во втором матче ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. В третьей встрече победу также одержали армейцы — 2:1. Четвёртый матч остался за «Авангардом» со счётом 4:3 в овертайме, в пятом сильнее также оказались омичи — 2:0.



Напомним, ЦСКА вышел в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в шести матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.



Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале играют одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы в первый раз стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

ЦСКА сыграл правильно, но это больше не проблема для «Авангарда». Что происходит в КХЛ Теперь в финале Кубка Гагарина многое решит психология.