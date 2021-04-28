Капризов — о продлении контракта: сейчас главное — нынешний сезон, потом будем общаться

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о возможном продлении контракта с «Миннесотой».

«Во-первых, у меня есть контракт, и я зациклен только на нём. Потому что я не любитель загадывать далеко. Есть определённый сезон, и я стараюсь сначала его отыграть, а потом уже думать о будущем. Сейчас самое главное — нынешний сезон. А дальше уже будем разговаривать, общаться», – цитирует Капризова официальный сайт «Матч ТВ».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 47 матчей и набрал 41 очко: забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач. Сейчас Капризов – один из главных претендентов на «Колдер Трофи» – трофей, который ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку, проводящему первый полноценный сезон в НХЛ.