Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Капризов — о продлении контракта: сейчас главное — нынешний сезон, потом будем общаться

Капризов — о продлении контракта: сейчас главное — нынешний сезон, потом будем общаться
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о возможном продлении контракта с «Миннесотой».

«Во-первых, у меня есть контракт, и я зациклен только на нём. Потому что я не любитель загадывать далеко. Есть определённый сезон, и я стараюсь сначала его отыграть, а потом уже думать о будущем. Сейчас самое главное — нынешний сезон. А дальше уже будем разговаривать, общаться», – цитирует Капризова официальный сайт «Матч ТВ».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 47 матчей и набрал 41 очко: забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач. Сейчас Капризов – один из главных претендентов на «Колдер Трофи» – трофей, который ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку, проводящему первый полноценный сезон в НХЛ.

Капризов: стараюсь не думать о «Колдер Трофи»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021