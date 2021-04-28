Капризов — о продлении контракта: сейчас главное — нынешний сезон, потом будем общаться

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о возможном продлении контракта с «Миннесотой».
«Во-первых, у меня есть контракт, и я зациклен только на нём. Потому что я не любитель загадывать далеко. Есть определённый сезон, и я стараюсь сначала его отыграть, а потом уже думать о будущем. Сейчас самое главное — нынешний сезон. А дальше уже будем разговаривать, общаться», – цитирует Капризова официальный сайт «Матч ТВ».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 47 матчей и набрал 41 очко: забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач. Сейчас Капризов – один из главных претендентов на «Колдер Трофи» – трофей, который ежегодно вручается наиболее ярко проявившему себя игроку, проводящему первый полноценный сезон в НХЛ.
- 28 апреля 2021
-
16:29
-
16:17
-
16:00
-
15:44
-
14:42
-
14:39
-
14:37
-
13:53
-
13:35
-
13:32
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:00
-
11:55
-
11:07
-
10:50
-
10:42
-
10:28
-
09:50
-
09:46
-
08:57
-
08:24
-
08:21
-
08:00
-
06:44
-
06:41
-
06:08
-
05:56
-
05:46
-
05:42
-
05:30
-
05:17
-
05:09
-
04:50