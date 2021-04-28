Жерар Галлан будет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира

Главным тренером сборной Канады на чемпионате мира станет Жерар Галлан, сообщает журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Ранее Галлан был главным тренером «Коламбус Блю Джекетс», «Флориды Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». В январе 2020 года Галлан был уволен из «Вегаса».

На чемпионате мира – 2021 сборная Канады выступит в группе Б вместе с командами Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Напомним, что чемпионат мира – 2021 пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Турнир пройдёт в формате без зрителей.

Генеральным менеджером сборной Канады на предстоящем чемпионате мира 2021 года в Латвии станет знаменитый в прошлом голкипер Роберто Луонго. В группу управления к нему присоединятся Шейн Доан и Скотт Сальмонд.