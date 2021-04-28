Жерар Галлан будет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира
Главным тренером сборной Канады на чемпионате мира станет Жерар Галлан, сообщает журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере».
Ранее Галлан был главным тренером «Коламбус Блю Джекетс», «Флориды Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». В январе 2020 года Галлан был уволен из «Вегаса».
На чемпионате мира – 2021 сборная Канады выступит в группе Б вместе с командами Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Напомним, что чемпионат мира – 2021 пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Турнир пройдёт в формате без зрителей.
Генеральным менеджером сборной Канады на предстоящем чемпионате мира 2021 года в Латвии станет знаменитый в прошлом голкипер Роберто Луонго. В группу управления к нему присоединятся Шейн Доан и Скотт Сальмонд.
Премьер-министр Латвии: не видим возможности провести ЧМ по хоккею в присутствии зрителей
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
17:30
-
16:48
-
14:37
-
13:53
-
13:35
- 27 апреля 2021
-
16:25
-
16:16
- 26 апреля 2021
-
10:40
- 24 апреля 2021
-
18:23
-
16:43
-
16:27
-
16:15
-
14:46
-
14:17
-
12:52
-
12:14
-
11:00
- 23 апреля 2021
-
22:14
-
21:13
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
20:44
-
20:24
-
19:20
-
17:50
-
16:57
-
15:22
-
15:00
-
10:00
- 22 апреля 2021
-
21:43
-
20:13
-
18:54
-
18:13
-
16:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам