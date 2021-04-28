«Барыс» продлил контракты с Асетовым, Данияром и Петуховым

Хоккейный клуб «Барыс» продлил контракты с защитником Саматом Данияром, а также нападающими Алиханом Асетовым и Егором Петуховым, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне КХЛ Данияр провёл 22 матча в регулярном чемпионате и набрал два очка (1+1). В плей-офф у защитника одна встреча. Также хоккеист выступал за «Номад Нур-Султан» в чемпионате Казахстана, где в девяти матчах регулярки набрал 10 очков (4+6). В плей-офф у хоккеиста два матча и три очка (1+2).
Асетов провёл за «Барыс» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 37 игр и набрал девять очков: забросил две шайбы и отдал семь передач. В плей-офф у форварда одна встреча. Также нападающий играл за «Номад» и набрал шесть очков в трёх матчах (3+3).
Егор Петухов принял участие в 45 матчах регулярки за «Барыс», забросил четыре шайбы и отдал одну передачу. В плей-офф у него шесть игр. За «Номад» у нападающего шесть встреч: в четырёх матчах регулярного чемпионата Казахстана у форварда 10 очков (8+2), в плей-офф два очка в двух встречах (1+1).
- 28 апреля 2021
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