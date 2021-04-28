Лучший защитник-бомбардир «Йокерита» Сами Лепистё покинул клуб
Лучший бомбардир-защитник «Йокерита» Сами Лепистё покинул команду, сообщает официальный сайт финского клуба.
Последние четыре сезона хоккеист провёл в «Йокерите». В текущем чемпионате у финна 27 матчей в регулярке, где он набрал восемь очков (1+7). В плей-офф у защитника одно очко в четырёх играх.
Всего Лепистё провёл за Йокерит 393 встречи в регулярных сезонах и набрал 169 баллов: забросил 43 шайбы и отдал 126 результативных передач.
Помимо «Йокерита» Лепистё играл в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив», «Лев», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».
Регулярный сезон КХЛ «Йокерит» завершил на пятом месте в таблице Западной конференции и уступил «Локомотиву» в 1/4 финала конференции Кубка Гагарина (0-4).
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