Лучший защитник-бомбардир «Йокерита» Сами Лепистё покинул клуб

Лучший бомбардир-защитник «Йокерита» Сами Лепистё покинул команду, сообщает официальный сайт финского клуба.

Последние четыре сезона хоккеист провёл в «Йокерите». В текущем чемпионате у финна 27 матчей в регулярке, где он набрал восемь очков (1+7). В плей-офф у защитника одно очко в четырёх играх.

Всего Лепистё провёл за Йокерит 393 встречи в регулярных сезонах и набрал 169 баллов: забросил 43 шайбы и отдал 126 результативных передач.

Помимо «Йокерита» Лепистё играл в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив», «Лев», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

Регулярный сезон КХЛ «Йокерит» завершил на пятом месте в таблице Западной конференции и уступил «Локомотиву» в 1/4 финала конференции Кубка Гагарина (0-4).