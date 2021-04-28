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Нападающий «Монреаля» Друен возьмёт бессрочный отпуск

Нападающий «Монреаля» Друен возьмёт бессрочный отпуск
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен возьмёт бессрочный отпуск из команды по личным причинам, сообщает официальный твиттер «Монреаля».

Клуб поместил хоккеиста в резерв для долгосрочных травм и просит всех уважать его конфиденциальность.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 44 матча и набрал 23 очка: забросил две шайбы и отдал 21 результативную передачу.

После 47 матчей «Монреаль» с 51 очком занимает четвёртое место в таблице Северного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Канадиенс» сыграет с «Торонто» 29 апреля в 3:00 мск.

Друен выступает за «Монреаль» с сезона 2017/2018. Ранее хоккеист играл в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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