Овечкин по-прежнему травмирован. Сегодня форвард пропустил тренировку «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Саманта Пэлл в «Твиттере».
Россиянин пропустил уже два матча подряд из-за травмы, причём в обоих их них «Кэпиталз» одержал победы. В этих встречах на месте Овечкина в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном играет Даниэль Спронг. В первом матче форвард оформил дубль (6:3), а во втором – принёс победу (1:0).
Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.
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