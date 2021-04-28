«Авангард» обыгрывает ЦСКА после второго периода со счётом 1:0

Сегодня, 28 апреля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. После второго периода омичи ведут в счёте – 1:0.
Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Сергей Толчинский бросил в касание от синей линии.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После пяти матчей «Авангард» ведёт в серии – 3-2.
В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4-3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4-2.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. Они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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