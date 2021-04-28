Рейдеборн: хотелось бы остаться в КХЛ, но в крайнем случае есть Шведская лига

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн рассказал о том, что хочет продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

«В худшем случае я могу поискать продолжение карьеры в другом месте. Мне в «Ак Барсе» понравилось, и я хотел бы остаться, но если они не хотят, чтобы я остался, я вполне могу найти что-нибудь ещё.

Да, КХЛ, думаю, для меня хороший чемпионат. Думаю, у меня есть ещё больше возможностей, несмотря на то что это был тоже хороший сезон. Полагаю, могу играть лучше этого. Я всё равно очень хочу остаться в КХЛ, поэтому, наверное, буду много работать, чтобы остаться.

Я мало что знаю о чемпионате Швеции, но знаю, что есть команды, которые ищут вратаря. Конечно, это всегда хорошо, но для меня сейчас приоритет именно заграница. И я, и моя семья хотели бы остаться за границей, поэтому мы работаем для этого. Но Шведская лига всегда есть. Всегда весело играть в SHL, и никогда не знаешь, что произойдёт», – цитирует Рейдеборна Hockey News.