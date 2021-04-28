Лишь четыре хоккеиста ЦСКА забросили больше трёх шайб за весь плей-офф

В прошедшем плей-офф Континентальной хоккейной лиги лишь четыре хоккеиста московского ЦСКА отличились больше трёх раз.
В составе армейцев в плей-офф больше всего шайб забросил нападающий Максим Шалунов. На его счету 12 голов. Три хоккеиста забросили по шесть шайб. Среди них — нападающие Константин Окулов, Максим Мамин и Антон Слепышев.
Напомним, что ЦСКА в плей-офф выиграл серии у московского «Спартака» со счётом 4-0, ярославского «Локомотива» — 4-3, а также в финале конференции переиграли санкт-петербуржский СКА со счётом 4-2.
Обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21 стал омский «Авангард», победивший в серии с ЦСКА со счётом 4-2. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
- 28 апреля 2021
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