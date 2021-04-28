Ковальчук и ещё четыре игрока «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина

«Авангард» одержал победу над ЦСКА в шестом матче финальной серии и стал обладателем Кубка Гагарина. Защитники Алексей Береглазов, Алексей Емелин, Максим Чудинов, а также нападающие Илья Ковальчук и Илья Каблуков стали трёхкратными победителями турнира.
Чудинов, Ковальчук и Каблуков становились победителями плей-офф КХЛ в 2015 и 2017 годах, Алексей Береглазов дважды выигрывал турнир с магнитогорским «Металлургом» в 2014 и 2016 годах. Алексей Емелин выигрывал Кубок Гагарина в 2009 и 2010 годах в составе казанского «Ак Барса».
По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
- 28 апреля 2021
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