Ковальчук — после победы в Кубке Гагарина: следующий сезон? Да подождите, дайте отметить!

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина-2021.



«Всегда приятно побеждать, тем более у нас в команде огромное количество пацанов, которые в первый раз выиграли. Скоро буду стремиться к пятикратному Зарипову? Дай бог, чтобы у Зарипа их было больше. У меня своя дорога.



Ощущения супер, нас списывали много раз, мы постоянно доказывали, что мы команда, мы семья. У нас очень тёплые отношения с тренерским штабом, с персоналом, все единый кулак, поэтому мы выиграли.

ЦСКА – это эталон КХЛ, все знали, что будет серьёзная серия. Нам чуть больше повезло. Они в прошлый раз поднимали Кубок здесь, в Балашихе, в этот раз выиграл «Авангард».



Следующий сезон? Да подождите, дайте отметить!» – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, что в шестом финальном матче «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 1:0, а единственную шайбу забросил самый ценный игрок турнира – Сергей Толчинский, в первом периоде.

«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина! Омск ждал этого успеха долгих 17 лет.