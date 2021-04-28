Ковальчук — после победы в Кубке Гагарина: следующий сезон? Да подождите, дайте отметить!

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина-2021.
«Всегда приятно побеждать, тем более у нас в команде огромное количество пацанов, которые в первый раз выиграли. Скоро буду стремиться к пятикратному Зарипову? Дай бог, чтобы у Зарипа их было больше. У меня своя дорога.
Ощущения супер, нас списывали много раз, мы постоянно доказывали, что мы команда, мы семья. У нас очень тёплые отношения с тренерским штабом, с персоналом, все единый кулак, поэтому мы выиграли.
ЦСКА – это эталон КХЛ, все знали, что будет серьёзная серия. Нам чуть больше повезло. Они в прошлый раз поднимали Кубок здесь, в Балашихе, в этот раз выиграл «Авангард».
Следующий сезон? Да подождите, дайте отметить!» – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, что в шестом финальном матче «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 1:0, а единственную шайбу забросил самый ценный игрок турнира – Сергей Толчинский, в первом периоде.
- 28 апреля 2021
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