ЦСКА проиграл в трёх финальных сериях Кубка Гагарина из четырёх
Московский ЦСКА проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх, в которых принимал участие.
В финальной серии плей-офф сезона-2020/2021 подопечные Игоря Никитина уступили омскому «Авангарду» по итогам шести матчей со счётом 4-2. До этого, в 2019 году, также под руководством Никитина, армейцы оказались слабее «Ак Барса», уступив в серии 4-1. В 2016 году ЦСКА, возглавляемый главным тренером Дмитрием Квартальным, проиграл финальную серию магнитогорскому «Металлургу» со счётом 4-3.
Единственную победу в Кубке Гагарина ЦСКА одержал в 2019 году, обыграв омский «Авангард» со счётом 4-0. Главным тренером также был Игорь Никитин.
Напомним, что ЦСКА стали победителями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Ковальчук и ещё четыре игрока «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина
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