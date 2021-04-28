Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА проиграл в трёх финальных сериях Кубка Гагарина из четырёх

ЦСКА проиграл в трёх финальных сериях Кубка Гагарина из четырёх
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА проиграл три финала Кубка Гагарина из четырёх, в которых принимал участие.

В финальной серии плей-офф сезона-2020/2021 подопечные Игоря Никитина уступили омскому «Авангарду» по итогам шести матчей со счётом 4-2. До этого, в 2019 году, также под руководством Никитина, армейцы оказались слабее «Ак Барса», уступив в серии 4-1. В 2016 году ЦСКА, возглавляемый главным тренером Дмитрием Квартальным, проиграл финальную серию магнитогорскому «Металлургу» со счётом 4-3.

Единственную победу в Кубке Гагарина ЦСКА одержал в 2019 году, обыграв омский «Авангард» со счётом 4-0. Главным тренером также был Игорь Никитин.

Напомним, что ЦСКА стали победителями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ковальчук и ещё четыре игрока «Авангарда» стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021