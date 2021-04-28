Шарипзянов: пальцы сломаны, всё болит, но ничего страшного. Не верится, но вот он Кубок!

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина.
«Кубок Гагарина, конечно, исцеляет от всех синяков. Эту победу посвящаю всем своим близким, своей жене, мы ждём пополнения в семье очень скоро. Надеюсь, всё будет хорошо. Это для Омска победа тоже! На мне места живого нет? Да всё нормально! Согласен, что меньшинство «3 на 5» было ключевым моментом игры. Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч! Да, сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, всё болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлёстывают, немножко не верится, но вот он Кубок! Да, не верили в «Авангард», но это придавало нам сил. Со второго раунда в нас не верили, но мы всё ещё здесь и Кубок наш!» – передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 28 апреля 2021
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