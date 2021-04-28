«Авангард» — седьмой клуб-победитель Кубка Гагарина в истории

«Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Гагарина.



Ранее обладателями Кубка Гагарина становились казанский «Ак Барс» (2009, 2010, 2018), уфимский «Салават Юлаев» (2011), московское «Динамо» (2012, 2013), магнитогорский «Металлург» (2014, 2016), петербургский СКА (2015, 2017), а также московский ЦСКА (2019).



«Авангард» стал четвёртым клубом из Восточной конференции, которому удалось выиграть КХЛ. Помимо них, в этот список входят «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Металлург». Подопечные Боба Хартли смогли выиграть титул с третьей попытки. Предыдущие два финала — в 2012 и 2019 годах, окончились поражением для омской команды.



Напомним, что «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей (1:0). Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.