Президент КХЛ прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина

Глава КХЛ Алексей Морозов прокомментировал победу омского «Авангарда» в Кубке Гагарина-2021.
«Хочу всех поздравить с окончанием сезона. Приятно, что сегодня мы вручили Кубок Гагарина, потому что не получилось сделать в прошлом году. «Авангард» на домашней арене, при своих болельщиках. Знаем, эта команда с тяжёлой ситуацией, которая не играет в Омске, но у неё большой фанатский сектор из Омска, и местных болельщиков они уже влюбили в себя, они сегодня радуются.
Сезон был тяжёлым для всех нас, много в нём происходило, тяжело было к нему готовиться. Мы довольны, что сезон закончился и состоялся полноценный плей-офф.
«Авангард» хорошо выглядел всю игру, была видна самоотверженность игроков при игре «три на пять». Сколько шайб заблокировали их защитники. Было видно желание команды победить, но нельзя упрекнуть и ЦСКА. Просто в игре что-то может получиться, что-то не получиться. Сегодня больше получалось у «Авангарда».
Топ-момент сезона – полноценно вручили Кубок Гагарина, теперь на нём будет новая команда, «Авангард» первый раз получил этот трофей. У нас не будет пропуска сезона, войдёт в историю, что «Авангард» долго к этому шёл, и теперь это седьмая команда, которая будет представлена на Кубке», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 апреля 2021
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