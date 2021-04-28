Президент КХЛ прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина

Глава КХЛ Алексей Морозов прокомментировал победу омского «Авангарда» в Кубке Гагарина-2021.



«Хочу всех поздравить с окончанием сезона. Приятно, что сегодня мы вручили Кубок Гагарина, потому что не получилось сделать в прошлом году. «Авангард» на домашней арене, при своих болельщиках. Знаем, эта команда с тяжёлой ситуацией, которая не играет в Омске, но у неё большой фанатский сектор из Омска, и местных болельщиков они уже влюбили в себя, они сегодня радуются.



Сезон был тяжёлым для всех нас, много в нём происходило, тяжело было к нему готовиться. Мы довольны, что сезон закончился и состоялся полноценный плей-офф.



«Авангард» хорошо выглядел всю игру, была видна самоотверженность игроков при игре «три на пять». Сколько шайб заблокировали их защитники. Было видно желание команды победить, но нельзя упрекнуть и ЦСКА. Просто в игре что-то может получиться, что-то не получиться. Сегодня больше получалось у «Авангарда».



Топ-момент сезона – полноценно вручили Кубок Гагарина, теперь на нём будет новая команда, «Авангард» первый раз получил этот трофей. У нас не будет пропуска сезона, войдёт в историю, что «Авангард» долго к этому шёл, и теперь это седьмая команда, которая будет представлена на Кубке», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина! Омск ждал этого успеха долгих 17 лет.