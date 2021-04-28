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Морозов: потолок зарплат уже показал в этом году, что он работает

Морозов: потолок зарплат уже показал в этом году, что он работает
Хоккей / КХЛ 0
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Глава КХЛ Алексей Морозов прокомментировал потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«Победа «Авангарда» – признак того, что работает потолок зарплат? И два года назад «Авангард» играл в финале, тогда уступил, сегодня выиграл. Побеждает та команда, которая на данный момент лучше, у кого игра складывается. Потолок уже показал в этом году, что он работает, что много команд подтянулось. Это видно даже по первому раунду плей-офф, в каждой серии был овертайм. Это говорит о том, что игры стали более или менее равными, есть борьба, чего мы и хотели добиться. Эта серия показала, все игры были от ножа, в одну-две шайбы, была упорная борьба до последней минуты», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).

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