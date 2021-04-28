«Авангард»: Хартли обещал думать ночами, как победить ЦСКА. Он придумал, мы победили

Омский «Авангард» в «Твиттере» вспомнил обещание Боба Хартли двухлетней давности. Тогда главный тренер омичей сказал, что вечерами будет думать, как обыграть ЦСКА.



«После финала сезона-2018/2019 Боб Хартли обещал думать ночами, как победить ЦСКА. Боб Хартли придумал. Мы победили!» – написал омский клуб в «Твиттере».

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Напомним, что в финале сезона-2018/2019 ЦСКА обыграл «Авангард» в финальной серии. Спустя два года омский клуб взял реванш.



По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).