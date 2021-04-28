Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин близок к возвращению на лёд.



Российский хоккеист принял участие в тренировочном процессе на базе команды в Крэнберри в среду. Малкину ограничили нагрузку в скоростных тренировках, но он получил возможность принять участие в отработке игры в большинстве впервые с 16 марта, когда он получил повреждение колена.



На данный момент неизвестно, сыграет ли Малкин в матче с «Вашингтон Кэпиталз». Он настроен вернуться к окончанию регулярного чемпионата для того, чтобы набрать форму.



Помимо Малкина, в тренировках приняли участие другие хоккеисты «Пингвинз», имевшие повреждения – Фредерик Годро и Брэндон Танев. Все трое отправятся вместе с командой на предстоящие выездные игры против «Вашингтона» и «Филадельфии».

Главный тренер «Питтсбург» Салливан: Малкин гораздо ближе к возвращению в состав