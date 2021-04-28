Малкин близок к возвращению на лёд
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин близок к возвращению на лёд.
Российский хоккеист принял участие в тренировочном процессе на базе команды в Крэнберри в среду. Малкину ограничили нагрузку в скоростных тренировках, но он получил возможность принять участие в отработке игры в большинстве впервые с 16 марта, когда он получил повреждение колена.
На данный момент неизвестно, сыграет ли Малкин в матче с «Вашингтон Кэпиталз». Он настроен вернуться к окончанию регулярного чемпионата для того, чтобы набрать форму.
Помимо Малкина, в тренировках приняли участие другие хоккеисты «Пингвинз», имевшие повреждения – Фредерик Годро и Брэндон Танев. Все трое отправятся вместе с командой на предстоящие выездные игры против «Вашингтона» и «Филадельфии».
Главный тренер «Питтсбург» Салливан: Малкин гораздо ближе к возвращению в состав
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
22:44
-
22:38
-
22:38
-
22:33
-
22:29
-
22:29
-
22:24
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:26
-
21:23
-
21:19
-
20:53
-
20:38
-
20:31
-
19:40
-
19:18
-
18:17
-
18:08
-
17:45
-
17:30
-
17:18
-
17:01
-
16:48
-
16:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам