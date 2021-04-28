Толчинский — о победе «Авангарда»: что-то нереальное, я уже ничего сказать не могу!

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился мнением о победе в Кубке-Гагарина-2021.



«Я не знаю, судьба это, или нет, но то, что произошло — это что-то нереальное! Я просто счастлив, что я переживаю такой момент, просто счастлив. Я уже ничего сказать не могу, про гол сегодняшний уже забыл, всё как в тумане, если честно», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В шестом матче финальной серии «Авангард» одержал победу над ЦСКА со счётом 1:0, а Сергей Толчинский забросил победную шайбу. Кстати, по итогам Кубка Гагарина нападающий был признан самым ценным игроком.

В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).