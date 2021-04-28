Никитин: с Толчинским мы два года в ЦСКА работали, поздравили парня, он заслужил победу

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о том, что поздравил форварда «Авангарда» Сергея Толчинского с победой.

«С Толчинском долго общались на рукопожатии? Мы с ним два года работали. Поздравили парня, он заслужил победу.

Благодарен Омску за всё, что они для меня сделали. У меня родители там живут, не чужой город. Но я хочу поблагодарить ЦСКА за возможность работать в этом клубе, поблагодарить своих ребят.

Нет суперзвёзд? Что мы сейчас будем говорить, я считаю, у нас с этим составом была возможность выиграть. Хоккей – такая штука. Чтобы выиграть в плей-офф, вратарь по-любому должен сыграть выше своих возможностей. Но я считаю, что и у нас Ларс очень здорово играл, поэтому мы и в финале были», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что после прошлого сезона Толчинский перешёл из ЦСКА в «Авангард».