Никитин: легионеры ЦСКА слабо сыграли? Вы маленько думайте, что говорите

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с «Авангардом» ответил на вопросы журналистов.



«Победил сильнейший, всё. Чего не хватило, легионеры слабовато сыграли? Вы такие вопросы задаёте, маленько думайте, что говорите. Я горжусь своей командой, Омск просто заслужил, поэтому и выиграл», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, что сегодня проходил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителем Кубка Гагарина.



Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.