Никитин: легионеры ЦСКА слабо сыграли? Вы маленько думайте, что говорите
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с «Авангардом» ответил на вопросы журналистов.
«Победил сильнейший, всё. Чего не хватило, легионеры слабовато сыграли? Вы такие вопросы задаёте, маленько думайте, что говорите. Я горжусь своей командой, Омск просто заслужил, поэтому и выиграл», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, что сегодня проходил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителем Кубка Гагарина.
Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.
Рекомендуем вам
- 28 апреля 2021
-
22:44
-
22:38
-
22:38
-
22:33
-
22:29
-
22:29
-
22:24
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:44
-
21:43
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:26
-
21:23
-
21:19
-
20:53
-
20:38
-
20:31
-
19:40
-
19:18
-
18:17
-
18:08
-
17:45
-
17:30
-
17:18
-
17:01
-
16:48
-
16:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам