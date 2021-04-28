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Никитин: легионеры ЦСКА слабо сыграли? Вы маленько думайте, что говорите

Никитин: легионеры ЦСКА слабо сыграли? Вы маленько думайте, что говорите
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с «Авангардом» ответил на вопросы журналистов.

«Победил сильнейший, всё. Чего не хватило, легионеры слабовато сыграли? Вы такие вопросы задаёте, маленько думайте, что говорите. Я горжусь своей командой, Омск просто заслужил, поэтому и выиграл», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что сегодня проходил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителем Кубка Гагарина.

Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.

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