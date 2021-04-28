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Емелин: в «Авангард» никто не верил, но нас это только больше мотивировало и придавало сил

Емелин: в «Авангард» никто не верил, но нас это только больше мотивировало и придавало сил
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина-2021.

«Безусловно, я рад. Команда весь сезон трудилась, шла к этому, с каждой серией мы становились только сильнее и больше сплачивались. К финалу мы подошли в той форме, которая позволила выиграть Кубок. К победам невозможно привыкнуть, каждый Кубок украшен своими эмоциями, это не повторится никогда», – сказал Емелин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что после первого финального матча Восточной конференции с «Ак Барсом» Емелин был госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что в организме защитника были обнаружены запрещённые вещества, однако в КХЛ официальных заключений об их наличии не поступало.

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