Боб Хартли выигрывал чемпионские кубки во всех лигах, где тренировал команды

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли является обладателем уникального достижения.



Канадский специалист выигрывал титул чемпиона во всех лигах, где тренировал команды. Свою первую победу он одержал в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) в 1992 году с командой «Лаваль Титан». Следующую победу он одержал в Американской хоккейной лиге (AHL) в сезоне-1996/97 с командой «Херши Беарс».



В сезоне 2000/01 Хартли добился победы в Кубке Стэнли, будучи главным тренером «Колорадо Эвеланш». В 2012 году он сумел выиграть Швейцарскую национальную лигу, возглавляя «Цюрих Лайонс».



Сегодня омский «Авангард» под руководством Хартли стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.