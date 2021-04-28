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Боб Хартли выигрывал чемпионские кубки во всех лигах, где тренировал команды

Боб Хартли выигрывал чемпионские кубки во всех лигах, где тренировал команды
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли является обладателем уникального достижения.

Канадский специалист выигрывал титул чемпиона во всех лигах, где тренировал команды. Свою первую победу он одержал в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) в 1992 году с командой «Лаваль Титан». Следующую победу он одержал в Американской хоккейной лиге (AHL) в сезоне-1996/97 с командой «Херши Беарс».

В сезоне 2000/01 Хартли добился победы в Кубке Стэнли, будучи главным тренером «Колорадо Эвеланш». В 2012 году он сумел выиграть Швейцарскую национальную лигу, возглавляя «Цюрих Лайонс».

Сегодня омский «Авангард» под руководством Хартли стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.

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