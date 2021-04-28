Чемпионская речь Ковальчука в раздевалке «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук произнёс чемпионскую речь в раздевалке команды после победы в Кубке Гагарина-2021.

«У нас сложилась не просто семья, а суперблизкая семья. Не зря мы собирались после каждого раунда с детьми, с жёнами, это нас толкало вперёд. В нас мало кто верил, но все, кто в этой раздевалке находятся, нас поддерживали. Братцы, думаю, что мы все согласимся, что Хартли за сезон взял один выходной, и весь его штаб нас замучил, но я думаю он заслужил эту жирную точку. Третий год он делает из нас хоккеистов, помогает молодым, и всем сердцем хотел, чтобы мы выиграли», – передаёт слова Ковальчука корреспндент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский в конце первого периода.

Илья Ковальчук, Илья Каблуков, Максим Чудинов, Алексей Емелин и Алексей Береглазов стали трёхкратными обладателями Кубка Гагарина.

В первом матче серии омский «Авангард» одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).