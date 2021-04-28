Самый ценный игрок плей-офф Сергей Толчинский попытался залпом выпить бутылку шампанского

Самый ценный игрок Кубка Гагарина и автор победной шайбы в шестом финальном матче нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский попытался залпом выпить бутылку шампанского.

Напомним, что в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский в конце первого периода.



В первом матче серии омский «Авангард» одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).



Отметим, что Толчинский проводил первый сезон в «Авангарде». Ранее форвард выступал за ЦСКА.