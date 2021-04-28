Хартли: тренировал Ковальчука мальчишкой в НХЛ, теперь взял с ним титул. Особенный момент

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своих отношениях с капитаном команды Ильёй Ковальчуком.



«У нас было два капитана, но после потери Емелина Ковальчук пришёл на выручку. Это была его раздевалка, не раз я говорил ему: «Я позабочусь обо всём, что снаружи, а ты позаботься обо всём, что внутри (раздевалки)».

Я знал, на что он способен, пять лет проработал с ним в «Атланте», когда он ещё был совсем юным. Для меня это особенный момент, потому что, по сути, я тренировал парнишку, который делал первые шаги в НХЛ, а теперь я выиграл чемпионский титул с Кови.



Не знаю, какие у него планы дальше, но его карьера двигается к завершению. Не скажу, сколько он ещё поиграет, — год, два или пять – это будет его решение. Но это особенный момент, Кови – не только мой игрок, но и мой друг.



Сколько раз мы с Ковальчуком и Славой Козловым ходили в рестораны, на бейсбол в Атланте, такие отношения между игроком и тренером не часто встретишь в НХЛ. Но между нами особенная связь, и он особенный человек. Он великий игрок, но как человек он ещё лучше», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.