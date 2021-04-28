Третьяк — о ЦСКА: как команда, которая две игры не забивает, может стать чемпионом?

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу «Авангарда» в финале Кубка Гагарина-2021.

«Авангард» заслуженно победил, у ЦСКА был шанс, чтобы забить, когда команда играла впятером против троих. Но как команда, которая две игры не забивает, может стать чемпионом? «Авангард» же зубами ловил шайбу, команда победила заслуженно.

«Авангард» выиграл за сч`т дисциплины, сплоченности, я бы выделил вратаря, а это 70% успеха. Они играли не так ярко, как ЦСКА, меньше владели шайбой, но действовали по финскому варианту – на контратаках, показывали вязкую игру. «Авангард» использовал свой потенциал, а у ЦСКА такие ударные силы, как Константин Окулов, Максим Мамин, в финальных матчах ничего не показали», – цитирует Третьяка ТАСС.