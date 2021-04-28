Максим Сушинский назвал счастьем победу «Авангарда» в Кубке Гагарина

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился эмоциями после победы омского клуба в Кубке Гагарина.
«Эмоции переполняют! Победа «Авангарда» в Кубке Гагарина — это счастье! Очень рад за ребят и, конечно же, за Омск. «Авангард» вернулся в элиту российского хоккея и сразу же завоевал Кубок Гагарина!
Абсолютно заслуженная победа. В нынешнем сезоне уровень мастерства у хоккеистов «Авангарда» был намного выше, чем у ЦСКА. У москвичей было одно хорошее звено, но одним звеном сложно взять титул.
Когда Хартли только-только подписали в «Авангард», я ни минуты не сомневался, что он классный тренер. Как человек, поработавший с Бобом два года, могу сказать — он действительно классный тренер. Тому, как он работает с командой и что делает на тренировках — может позавидовать любой специалист. Хартли и его помощники работают индивидуально с каждым игроком. Это один из секретов успеха», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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