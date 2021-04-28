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Болельщики «Авангарда» празднуют победу своей команды в Кубке Гагарина в Омске. Видео

Болельщики «Авангарда» празднуют победу своей команды в Кубке Гагарина в Омске. Видео
Хоккей / КХЛ 0
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На официальной странице «Авангарда» в «твиттере» появилось видео празднования победы в Кубке Гагарина болельщиками в Омске.

Напомним, что «Авангард» выступает в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» с начала сезона 2018/2019. Домашний стадион команды «Арена-Омск» ввиду аварийности был закрыт и снесён. В настоящее время на месте старой арены возводится новый комплекс. Ожидается, что стадион будет готов к 2023 году.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ХК «Авангард».

«Омск, ты прекрасен», — написал официальный аккаунт клуба в «твиттере».

Омский «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2020/2021, в шестом матче серии обыграв московский ЦСКА со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Матч проходил в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.

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