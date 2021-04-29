«С третьим Кубком, Кови». Роман Ротенберг поздравил Илью Ковальчука
Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего «Авангарда» Илью Ковальчука с третьим завоёванным Кубком Гагарина.
«С третьим Кубком, Кови», – с такой подписью Роман Ротенберг выложил фото с Ильёй Ковальчуком в «Инстаграме».
Напомним, что ранее Ковальчук выиграл два Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.
По итогам шести матчей финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).
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