Пашков: «Авангард» выходил на лёд побеждать, а ЦСКА — обыгрывать. Вот вам и вся разница

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о победе «Авангарда» в Кубке Гагарина — 2021.
«Авангард» абсолютно заслуженно завоевал Кубок Гагарина. Это точно неслучайная победа. Омичи доказали, что могут противопоставить ЦСКА свой стиль. Как итог — добились успеха.
Уже в пятой встрече было заметно, что ЦСКА начинает уступать. Хотя нельзя сказать, что они слабее «Авангарда». Москвичи стали уступать в борьбе и желании выиграть — это сказалось на силовой борьбе, единоборствах, да и на владении шайбой. «Авангард» выходил на лёд побеждать, а ЦСКА — обыгрывать. Вот вам и вся разница. «Авангард» оказался сильнее по многим показателям, но отдельно хотелось бы выделить хорошую оборону. Вы же видели, какое огромное количество заблокированных бросков было в этой серии.
Вы считаете, что мне больше импонирует ЦСКА? Я давно уже не болельщик. Слежу за игрой, нравятся отдельные игроки, команды. Но переживать за успехи или неудачи — это уже не для меня», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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