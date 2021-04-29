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Каменский: думаю, ЦСКА на следующий год будет опять биться за Кубок

Каменский: думаю, ЦСКА на следующий год будет опять биться за Кубок
Хоккей / КХЛ 0
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о победе «Авангарда» в Кубке Гагарина — 2021.

«На данный момент «Авангард» оказался сильнее ЦСКА. Но думаю, что ЦСКА – это такой клуб, который будет работать и на следующий год опять биться за Кубок. А «Авангард» можно только поздравить, молодцы. Это их история, которую они сделали сами.

Что касается большинства ЦСКА «5 на 3», то это был конец матча, нервы, хотелось забить быстрее, не получилось. Бывает такое. Плюс, хорошая игра «Авангарда» в обороне, самоотверженно ловили шайбу. Выстояли, как говорится, по-хоккейному и не дали забить», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

По итогам шести матчей финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).

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