Плющев — о финале Кубка Гагарина: однозначно, поражение ЦСКА — тренерское

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о тренерской работе наставника «Авангарда» Боба Хартли и тренера ЦСКА Игоря Никитина.



«Проблема ЦСКА в том, что у команды не было большинства, харизмы, которая должна быть. Тем более что это команда-легенда, команда-история. Проблемы системные. «Звезда» вылетела из плей-офф, молодёжка вылетела из плей-офф. Надо засучить рукава и решать вопросы с системой подготовки, а не просто покупать игроков, которые, может быть, себя проявят, а может — нет. То, что в составе ЦСКА есть хорошие и яркие игроки, — однозначно. А вот почему им не создали условия, чтобы они себя реализовывали не на 100, а на 220 процентов, — это уже вопрос к тренерскому штабу.

Хартли выигрывает Кубок Гагарина, Кубок Стэнли, Олимпийские игры, чемпионат мира. Как его оценивать? Раз человек выстроил игру, которая принесла успех… Нельзя сказать, будто у него очень уж звёздная команда. Было видно, что «Авангард» играл по схеме. Можно было предположить — и я это делал — что они будут играть вторым номером. Но тренер взял тактику и реализовал. А почему ЦСКА не сделал никаких корректировок даже после матча со СКА, я не знаю.

Почему они гнали одну и ту же схему на протяжении всех матчей? Рассчитано на хорошую физическую подготовку и исполнительское мастерство, но мастера ушли — Капризов, ещё ряд игроков. Нет тех ребят, которые могут, как говорят многие комментаторы, на носовом платке обыграть. Получается, что команда стала практически такой же, как московское «Динамо» и СКА. Всё зависело от нюансов, а этого не должно было быть. Но если у СКА молодой состав, то здесь он достаточно стабилен на протяжении нескольких лет. За это время можно было сделать схему розыгрыша большинства.



То, что это тренерское поражение, — совершенно однозначно. Вести 2:0 и затем проигрывать… Это проигрывает тренер. И то, что нет большинства, — это тренерские заморочки. Игроки должны сами себе предлагать розыгрыш, что ли? Это тренерская недоработка. Нельзя сказать, что игроки ЦСКА ковыряли в носу. Всё, что могли, они сделали. Но ничего больше им не предложили. Бились, характер — да, хорошо. Сегодня матч был немного аморфным, но цена удаления высока. Хотя играли на жилах, на грани фола», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.